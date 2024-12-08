У Трампа накинулися на Зеленського через наряд: чим не догодив президент України

Соратники Трампа вважають наряд президента України "образою" США

В оточенні обраного президента США Дональда Трампа незадоволені зовнішнім виглядом президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Парижа.

Про це повідомляє NY Post. Один із соратників Трампа, Роджер Стоун заявив, що костюм, в якому приїхав президент України, нібито є "виявом неповаги" американському народу.

Стоун пояснює це тим, що під час подібних зустрічей діє "протокол", який зобов’язані дотримуватись лідери країн.

"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може надіти його на виступ на спільній сесії Конгресу чи на зустріч із обраним президентом США?", — обурився Стоун.

Тим часом видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський був одягнений у толстовку, де зображено тризуб — герб України. Такий самий символ має емблема Збройних сил України: у подібному одязі Зеленський виступав у Конгресі США та на зустрічах із лідерами інших держав починаючи з 2022 року.

Водночас Дональд Трамп приїхав на зустріч в Париж в синьому костюмі та білій сорочці з жовтою краваткою. Багато хто побачив у цьому поєднанні кольори українського прапора і натякають на добрі новини.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський озвучив втрати України за підсумками зустрічі із Дональдом Трампом.