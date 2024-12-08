"Це дві великі різниці": Єрмак розповів, як змінилася риторика команди Трампа щодо України

Україні потрібно і далі працювати з американськими політиками

Представники команди обраного президента США Дональда Трампа змінили риторику щодо війни Росії проти України. Є значна різниця між їхніми висловлюваннями під час виборчої кампанії та після її завершення.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, американські політики демонструють "глибоке розуміння" питання російсько-української війни, це стосується і майбутнього віцепрезидента США Джеймса Ді Венса.

"Можу вам сказати, вже з власного досвіду, що риторика під час кампанії та те, яка дійсно позиція у цих посадовців, в тому числі й у майбутнього віцепрезидента — це дві великі різниці", — зазначив Єрмак.

За його словами, "всі вони налаштовані до справедливого миру". Водночас голова ОП зауважив, що Україні потрібно і далі працювати з командою Трампа.

"Я зустрівся з провідними членами майбутньої адміністрації президента Трампа. У мене позитивні емоції після цього. Наші партнери вивчають нашу тематику, багато з них глибоко в ситуації, розуміють війну Росії проти України. Вони точно розуміють, що це загарбницька війна", – сказав він.

Він також повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, яка відбулася 7 грудня у Парижі, готувалася заздалегідь. За його словами, обговорення тристоронньої зустрічі велося ще під час візиту української делегації до США, а також і з командою Макрона.

"Хочу відзначити, що Макрон зробив багато для того, щоб ця зустріч відбулася. Мені здається, що це може стати початком дуже гарного формату", — сказав очільник ОП.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду щодо війни. Таку заяву він зробив на тлі ситуації у Сирії.