Зеленський зустрівся з Трампом та Макроном: у костюмі президента США помітили знак для України (відео)

Лідери держав прибули до Парижу на відкриття Нотр-Даму

У суботу, 7 грудня, у Парижі ввечері розпочалась зустріч президента України Володимира Зеленського, лідера Франції Еммануеля Макрона та новообраного голови США Дональда Трампа, який прибув до столиці зранку.

Як свідчить трансляція BFM TV, зустріч проходить у Єлисейському палаці. Лідери держав прибули до Парижу на церемонію урочистого відкриття Нотр-Даму після реконструкції.

UPD: Зустріч Зеленського з Трампом і Макроном закінчилась. Далі вони відправляться на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері. Зустріч лідерів тривала 35 хв, повідомляє РБК, зі слів речника президента України Сергія Никифорова.

На фото, яке публікують у мережі, усіх приємно дивує одяг Трампа. Адже він одягнутий у синій костюм, жовту краватку та білу сорочку. Більшість вбачає у цьому кольори українського жовто-блакитного прапора та натяк на гарні новини.

Натомість Зеленський з'явився у своєму звичайно вбранні: чорному світшоті, а Макрон — у чорному класичному костюмі з білою сорочкою.

"Цікавим є колір одягу у Трампа. Чекаємо на гарні новини", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що присутність на церемонії відкриття Нотр-Даму підтвердили президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Італії — Серджо Маттарелла, Польщі — Анджей Дуда, Хорватії — Зоран Міланович, Болгарії — Румен Радев, Естонії — Алар Каріс, Фінляндії — Александер Стубб та Литви — Гітанас Науседа. Також участь в урочистостях братиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що політолог пояснив небезпеку мирного плану Трампа для України.