Специалист по этикету прокомментировала скандал с костюмом президента Владимира Зеленского

"Купите Зеленскому костюм". "Это неуважение к американскому народу". Эти слова вынесены в заголовки The Times of India и New York Post. Идентичные на 80% статьи посвящены критике внешнего вида президента Украины в Париже во время торжественного открытия Собора Парижской Богоматери.

"Он не может позволить себе костюм? На Всемирном экономическом форуме он был в костюме и при галстуке, но не может надеть их в Конгресс или на встречу с новоизбранным президентом США?", — возмущается советник Трампа Роджер Стоун.

Во-первых, несколько уточнений по фактам. Я проверила выступления президента Зеленского на форуме и в 2024, и в 2023 году. В обоих выступлениях президент не в костюме, а в черных свитшотах. То есть ровно в том же виде, что и в Париже. Не более и не менее "формально".

Во-вторых, справедливости ради стоит отметить, что на встрече пусть не с новоизбранным президентом США, а новым королем Великобритании Чарльзом III президент был одет так же в свитшот. В 2023 году — образ в оливковых оттенках, в 2024 — менее формальный по форме черный верх, но с длинным рукавом. В июле. Не в футболке.

Поправьте, пожалуйста, если я упустила, но я не вспомню ни одного выступления президента Зеленского в костюме, начиная с 24 февраля 2022 года.

Тогда почему сейчас опять поднимается вопрос о внешнем виде президента Украины? Почему недовольство находит отклик в зарубежных соцсетях? Еще интересно, что и у нас мнения по поводу внешнего вида президента разделились. На днях основательница Indposhiv Kateryna Vozianova спросила у читателей, как, по их мнению, должен был быть одет Владимир Зеленский. 51% высказались за костюм, 49% — за милитари.

Так правильно или неправильно одет президент воюющей страны?

Правильно, неправильно… А что если переформулировать вопрос: что именно раздражает во внешнем виде президента? Ведь с 2022 года он остался неизменным, и в тот момент это было абсолютно верным решением — снять костюм. Чтобы привлечь внимание.

Признаюсь честно, не как специалист, а как обычный человек: при первом взгляде на фото Зеленского, Трампа и Макрона я была обескуражена. Я уловила у себя некий оттенок раздражения. А дальше задумалась: "Мог бы президент просто взять, да и надеть костюм? Ведь это действительно было бы уместно. И сколько можно?!"

Но понимаю, что нет, не может. Потому что костюм на Зеленском — это символ того, что война окончена. Об этом президент сам говорит в фильме "Год", вскользь комментируя в своей гардеробной костюм, который ждет своего часа.

Потому и мое и, возможно, многих других людей "сколько можно?!", если быть справедливыми, должно быть адресовано не одежде президента, а тому, символом чего она является… К войне. Без конца и края. К ежедневной потере сил, которые не восстанавливаются за одну ночь полноценного сна.

Это бесконечно неблагодарная роль! При каждой встрече напоминать окружающим о войне всем своим внешним видом и самим присутствием. И знать, что многие уже устали от этого и хотели бы забыться… А ты не можешь этого позволить и у тебя нет опции "ой все, я выгорел, я пошел". Я искренне, по-человечески сочувствую Владимиру Зеленскому.

Теперь перейдем к технике исполнения. Нестандартное решение в нестандартной ситуации — это верно. Опасность в том, что со временем вы становитесь заложником этого решения. На долгой дистанции это решение может вас похоронить.

Еще большая опасность, что окружение не понимает правил игры и может размывать ваш основной посыл. Я молчала об этом больше двух лет, не считая уместным поднимать вопрос внешнего вида окружения президента… Скажу так: когда нестандартно выглядите лишь вы один — это месседж. Когда нестандартно одеты все остальные — это уже не нестандартно. Это команда по футболу из соседнего двора, а не легионеры. Или продумывать общую линейку, или не пытаться в это играть. Отдельно по бизнесу. Бизнес должен быть одет по-деловому. В 2024 году 60% компаний в США проводят для сотрудников обучение по этикету. Не по коммуникациям, еще чему-то, а именно по этикету. Один из топ-3 запросов — внешний вид. Они будут обращать на это внимание.

Источник: пост Чаплыгиной в Facebook