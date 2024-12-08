Трамп розчарував новою заявою про закінчення війни та допомогу Україні

Заяви Трампа сильно відрізняються від тих, коли він ще був кандидатом у президенти

У найближчій перспективі Україні може бути складно розраховувати на колишні обсяги військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки. Про це свідчать нещодавні заяви Дональда Трампа.

Під час розмови з журналісткою Крістен Велкер в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу NBC News президент США сказав, що країна "можливо" не отримає такої самої військової підтримки, як раніше. Трамп наголосив, що активно шукатиме шляхи припинення війни. Водночас він не уточнив, як саме він це робитиме.

"Трамп сказав, що він активно намагається покласти край війні, "якщо зможе", додавши, що Україна може ймовірно очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться в офіс", — йдеться у заяві ЗМІ.

Трамп також заявив, що хоче знайти законодавче рішення та підкреслив готовність до активних дипломатичних кроків. Крім того, він не зобов’язався зберегти роль США в НАТО на теперішньому рівні. "Якщо вони заплатять за рахунками, безумовно", він збереже роль Америки в Альянсі, сказав Трамп.

У коментарях українці розчаровані заявами Трампа. Вони вважають, що між заявами "я закінчу війну за 24 години" і "я закінчу війну, якщо зможу", — прірва.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у Путіна відреагували на пропозицію Трампа про мир в Україні. Пєсков заявив, що Росія нібито готова до мирних перемовин з Україною та вітає мирні ініціативи країн Глобального Півдня.