До Києва приїхала спікерка Латвії Дайга Міеріні, — віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк

В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Саейми Латвії Дайга Міеріні.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка вранці зустріла латвійську колегу на Київському вокзалі.

"Це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин", — зазначила Олена Кондратюк у своєму дописі на Фейсбук.

Повідомляється, що у латвійської делегації запланована низка зустрічей з очільниками українських органів влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.