В Киев приехала спикер Латвии Дайга Миериня, — вицеспикер ВРУ Елена Кондратюк

В Украину с официальным визитом прибыла Спикер Саэймы Латвии Дайга Миериня.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая утром встретила латвийскую коллегу на Киевском вокзале.

"Это очередной важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-латвийских отношений", — отметила Елена Кондратюк в своем сообщении на Фейсбуке.

Сообщается, что у латвийской делегации запланирован ряд встреч с руководителями украинских органов власти и представителями учебных и реабилитационных центров для военных.