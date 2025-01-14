В Киев приехала спикер Латвии Дайга Миериня, — вицеспикер ВРУ Елена Кондратюк
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В Украину с официальным визитом прибыла Спикер Саэймы Латвии Дайга Миериня.
Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая утром встретила латвийскую коллегу на Киевском вокзале.
"Это очередной важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-латвийских отношений", — отметила Елена Кондратюк в своем сообщении на Фейсбуке.
Сообщается, что у латвийской делегации запланирован ряд встреч с руководителями украинских органов власти и представителями учебных и реабилитационных центров для военных.