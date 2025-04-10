В ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Романа Насірова: почалося службове розслідування

Насіров, який має звання солдата запасу, був призваний на військову службу до ЗСУ під час мобілізації на особливий період

За фактом призову на службу до Збройних сил України колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, який проходить підозрюваним у справі про хабар у 21 млн євро, проводиться службове розслідування. Сам наказ про мобілізацію вже скасовано.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України. Зазначається, що це зроблено за розпорядженням безпосередньо Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України, Військовою службою правопорядку у ЗС України проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що Насіров, який має звання солдата запасу, був призваний на військову службу до ЗСУ під час мобілізації на особливий період. Наказ про мобілізацію експосадовця вже визнано протиправним та скасовано.

"Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України", – зазначили у ВСП.

При цьому військова частина А0139, про яку згадує ВСП – це 101-ша окрема бригада охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова (101 ОБрО ГШ). Вона вважається одним з елітних військових підрозділів української армії та підпорядковується безпосередньо начальнику Генштабу.

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що колишній глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Він зробив це на етапі судових дебатів у кримінальній справі, яку розслідує НАБУ, та у якій він проходить, як підозрюваний. Раніше в громадській організації зазначали, що у 2026 році закінчується строк давності у справі Насірова. У майбутньому це може бути підставою для звільнення його та інших фігурантів справи від кримінальної відповідальності.