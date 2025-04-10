В ВСУ отменили приказ о мобилизации Романа Насирова: начато служебное расследование

Насиров, имеющий звание солдата запаса, был призван на военную службу в ВСУ во время мобилизации на особый период

По факту призыва на службу в Вооруженные силы Украины бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который проходит подозреваемым по делу о взятке в 21 млн евро, проводится служебное расследование. Сам приказ о мобилизации уже отменен.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины. Отмечается, что это сделано по распоряжению непосредственно Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"В соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВС Украины, Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего высокопоставленного чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Насиров, получивший звание солдата запаса, был призван на военную службу в ВСУ во время мобилизации на особый период. Приказ о мобилизации экс-чиновника уже признан противоправным и отменен.

"Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025. Предварительно выяснено, что командир признал приказ противоправным и отменил его. Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы правоохранительным органам для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины", — отметили в ВСП.

При этом военная часть А0139, о которой упоминает ВСП – это 101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева (101 ОБрО ГШ). Она считается одним из элитных военных подразделений украинской армии и подчиняется непосредственно начальнику Генштаба.

Напомним, 9 апреля стало известно, что бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Он сделал это на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует НАБУ, и по которому он проходит как подозреваемый. Ранее в общественной организации отмечали, что в 2026 году истекает срок давности по делу Насирова. В будущем это может служить основанием для освобождения его и других фигурантов от уголовной ответственности.