Скандал із Іловайським котлом і розкішне весілля сина: де зараз ексначальник держохорони Валерій Гелетей

Генерал-полковник зник з радарів

Валерій Гелетей — український військовий, який має звання генерал-полковник. Його називали "охоронцем" перших осіб держави. Гелетей був міністром оборони України, але пропрацював на цій посаді всього 103 дні. Також чиновник потрапляв у скандал через пишне весілля його сина. Нещодавно ми розповідали, де зараз колишній спікер Верховної Ради Олександр Турчинов.

"Телеграф" розповість більше про діяльність генерал-полковника, і куди він зник.

Що відомо про Валерія Гелетея

Гелетей народився на Закарпатті у 1967 році. Навчався у середній школі міліції та Українській академії внутрішніх справ. З 1988 року почав службу в органах МВС. Був оперуповноваженим карного розшуку в Мукачеві та Києві.

Гелетей працював в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, управлінні оперативної служби та управлінні карного розшуку у Києві.

Гелетей очолював Управління по боротьбі з організованою злочинністю, фото з мережі

У 2006 році Гелетей почав керувати службою з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України. Через рік отримав звання генерал-майора міліції. Протягом 2 років Валерій керував Управлінням державної охорони — органом, який охороняє понад 20 посадовців і 70 об'єктів державних органів.

У 2008 році Валерію надали звання генерал-полковника. Протягом 3 років він був віце-президентом "Авант-банку". У 2014 році Олександр Турчинов призначив Гелетея начальником Управління держохорони України. Незабаром Валерія обрали міністром оборони України, на посаді якого він пробув 103 дні.

"Я переконаний, що Україна переможе, і повірте мені, що парад перемоги буде, обов’язково буде в українському Севастополі", — сказав Гелетей під час складання присяги до ВР.

Гелетей був міністром оборони, фото з його фейсбук-сторінки

У 2014 році Тимчасова слідча комісія парламенту встановила, що трагедія під Іловайськом на Донеччині сталась через "неадекватні дії" тодішнього міністра оборони Валерія Гелетея та начальника Генштабу Віктора Муженка. Тоді росіяни відкрили вогонь по українських військових, які відходили неподалік Іловайська, унаслідок чого загинуло 366 бійців.

"Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Гелетея і начальника Генштабу — головнокомандувача ЗСУ Муженка привели до Іловайської трагедії", — йдеться у тексті звіту.

Гелетей потрапив у скандал через Іловайський котел

Сам Гелетей казав, що тоді Росія значно переважала Україну у кількості техніки та живої сили. Тож такий котел міг статися у будь-якому населеному пункті. Після цього Валерій повернувся на посаду начальника управління Державної охорони, де працював до 2019 року.

"Не був би Іловайськ, трапився би Луганськ чи будь-який інший населений пункт. Чому за Іловайськ почали говорити? Тому що там були добровольчі підрозділи. Іловайськ став нашою грандіозною інформаційною поразкою. Ми ще не знали, як звільняти міста. Ми не знали, як себе поведе Росія. Ми не знали, скільки нам іще дадуть звільнити, але йшли вперед. Ми не знали, чи піде Росія у наступ, чи не піде. Тоді все відбувалось в умовах, коли держава тільки ставала на ноги, але потроху ми звільняли міста і села", — казав Гелетей.

Весілля сина Гелетея

У 2016 році відбулося весілля сина Гелетея — Олександра — на Дар’ї Маковецькій, світовій призерці з бальних танців. Подію відсвяткували у п’ятизірковому готелі "Прем’єр Палац" у центрі Києва.

Весілля сина Гелетея - Олександра, фото з мережі

У 2016 році син Гелетея одружився, фото з мережі

Організатори підрахували, що весілля могло обійтися нареченим щонайменше у 1,5 мільйона гривень. Така сума втричі перевищувала річний дохід Гелетея у 2015 році. Сам "охоронець" перших осіб держав відмовився коментувати вартість торжества.

Де зараз Валерій Гелетей

Наразі невідомо, де перебуває Гелетей. Останні дописи на його сторінці у фейсбуці датуються 2019 роком. Тоді він вітав українців з державними святами. У 2020 році ексміністр оборони оновив свою біографію, додавши звання "генерал-полковник".

У 2022 році Гелетей поширив дві світлини у військовій формі. На одній він стоїть сам, а на іншій — з військовими. З того часу Валерій веде непублічне життя.

Гелетей зараз веде непублічне життя, фото з його фейсбуку

Гелетей поширював останні фото в 2022 році, фото з його фейсбуку

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