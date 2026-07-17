Визволяв Зміїний та очолював "Альфу": ким був Євген Хмара до того, як став в.о. міністра оборони

Біографія та бойовий шлях очільника МОУ

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Генерал-майор СБУ, командир легендарної "Альфи", учасник операції зі звільнення Зміїного та офіцер із багаторічним досвідом у спецслужбі. Саме Євгену Хмарі президент Володимир Зеленський доручив тимчасово очолити Міністерство оборони. Попри одну з найвідповідальніших посад у державі, про нього досі відомо небагато — генерал роками залишався непублічним.

З 5 січня 2026 року воєначальник виконував обов'язки голови СБУ після звільнення Василя Малюка. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про те, чим займався Євген Хмара до призначення в.о. міністра оборони.

Що відомо про Євгена Хмару

Кар'єра генерала у спецслужбі розпочалася задовго до його появи у заголовках новин. Ще з 2011 року він проходив службу у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. Проте до початку служби в СБУ інформація про його біографію у відкритому доступі практично відсутня — не публікувалися відомості ні про попередню професію, ні про навчання чи місце роботи.

Євген Хмара. Фото: СБУ

Після початку повномасштабного вторгнення Хмара брав участь у бойових діях. Зокрема, він долучався до звільнення Київської області, виконував завдання на Донеччині, а також керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний.

У квітні 2023 року Зеленський призначив Хмару начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ, а після реорганізації структури у 2025 році він очолив оновлений Центр спеціальних операцій "А", більш відомий як Альфа.

Володимир Зеленський та Євген Хмара. Фото: instagram.com/zelenskyy_official

Звання та нагороди Євгена Хмари

2023 році він став бригадним генералом, а вже через рік отримав звання генерал-майора. Також він нагороджений орденами Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом "За мужність" ІІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні" та відзнакою Президента "Хрест бойових заслуг".

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