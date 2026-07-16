Замість Федорова. Стало відомо, хто тимчасово очолив міністерство оборони

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Президент України Володимир Зеленський призначив т.в.о. голови Служби безпеки України (СБУ) генерал-майора Євгена Хмару виконуючим обов'язки міністра оборони України. За його словами, Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій проти Росії.

Саме на цьому, переконаний глава держави, має зосереджуватись наша оборона у цій війні. Про це президент повідомив у соцмережах.

"Щойно обговорили з Євгенієм Хмарою виконання наших далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами. Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", — написав Зеленський.

За його словами, буде продовжено реалізація всіх активних програм для розвитку і зміцнення Сил оборони. Зокрема, від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", — наголосив Зеленський.

Що відомо про Євгена Хмару?

Як повідомляв "Телеграф", Євген Леонідович Хмара — генерал-майор, був начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 25 серпня 2025 року до 5 січня 2026 року. До цього він був начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького I, II та III ступенів.

Хмара організовував спецоперації з протидії терористичним загрозам та безпосередньо працював у зоні бойових дій. Його підрозділи залучалися до операцій на Донбасі та у прифронтових районах під час повномасштабної війни.

Євген Хмара

Саме під його керівництвом спецпризначенці "Альфи" провели легендарну операцію зі звільнення острова Зміїний влітку 2022 року. Групи спецпризначенців доставили на острів гелікоптерами з другої спроби — перший раз завадила російська авіація. На острові бійці "Альфи" вступили у переможний бій.

Євген Хмара

Варто зауважити, що згідно з законодавством кадровий військовий не може очолювати Міноборони. Тож Євген Хмара має отримати цивільний статус або Верховна Рада повинна змінити законодавство.

Коли оберуть міністра оборони?

Після призначення нового складу Кабінету міністрів Верховна Рада пішла на канікули до 18 серпня, так і не обравши міністра оборони та міністра закордонних справ. Та Україна не залишиться на цілий місяць без очільника МО.

Як розповів "Телеграфу" народний депутат, є кілька варіантів виходу з цієї ситуації. Один з них — позапланове засідання Ради в короткі терміни.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко наголосив, що посада міністра оборони це не політична, а військова позиція. Проте, за його словами, уряд може призначити також і виконуючого обов'язків.

"Міністр оборони, в першу чергу, це військова позиція, а це не політична позиція. По факту, там вже ж є перший заступник, другий заступник, купа апарату, все воно працює", — сказав Федієнко.

Олександр Федієнко

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський розповів про подальшу долю Михайла Федорова та відреагував на протести у великих містах України.