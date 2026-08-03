Де кращі найдешевші крабові палички — в "АТБ" чи "Сільпо"? В одних з них добавка, заборонена в ЄС

Крабові палички з "АТБ" виявилися у 2,5 раза дешевшими за аналог із "Сільпо", але різниця знайшлася не лише в ціні

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Не в усіх і не завжди є можливість купувати дорогі та якісні продукти — іноді буває й потреба економити. На цей випадок не завадить знати, які з дешевих продуктів кращі та смачніші.

"Телеграф" вирішив перевірити найдешевші крабові палички з найбільших продуктових мереж України — "АТБ" і "Сільпо" — і порівняти, які з них краще купувати.

Для порівняння ми взяли крабові палички "Розумний вибір" 240 г з "АТБ", що за акцією коштували 35,55 грн, і палички "Премія" 100 г із "Сільпо" за 38,49 грн. Обидва зразки заявлені виробником як "продукт із сурімі заморожений "крабові палички".

Найдешевші крабові палички з "АТБ" та "Сільпо"

Після перерахунку на реальну вагу виходить, що акційні палички з "АТБ" коштують всього 14,81 грн за 100 г продукту — що у 2,5 (!) раза дешевше за палички з "Сільпо" (і майже у 2 рази, якщо брати повну ціну без акції).

Однак за складом перемагають крабові палички з "Сільпо" — у них на 3% більше сурімі, на 1,5 г менше жирів і на 0,5 г більше білків (що однозначно вказує на більшу реальну частку рибної сировини та меншу кількість доданої олії). Крім того, у паличках з "АТБ" використовується барвник Е171 (діоксид титану), заборонений в ЄС через ризик пошкодження ДНК клітин.

Склад паличок з "АТБ" зліва, з "Сільпо" справа

Тепер краш-тести:

Тест на згинання та розгортання: палички з "АТБ" легше розкручуються та довше тримають форму при згинанні, але обидві вида паличок рвуться при розкручуванні та намагаються повернути попередню форму.

Палички з "АТБ" зверху, з "Сільпо" знизу - після спроби розкрутити їх

В окропі паличка з "АТБ" одразу ж стала набухати та розгортатися, що свідчить про менш стабільну структуру та меншу стійкість до температур, тоді як паличка з "Сільпо" практично зберегла форму, але її вдалося ідеально розгорнути після окропу. Жодна не зафарбувала воду рожевим.

Крабова паличка з "АТБ" зліва, з "Сільпо" справа після 10 хвилин у окропі

Палички після окропу добре розкручуються - зверху з "АТБ", знизу з "Сільпо"

Головний котячий тест провалили обидва види паличок — усі троє наявних котів їх понюхали й жоден не схотів навіть пробувати.

На морді так і написано: "Що тобі від мене треба, жінко"

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Найбільший любитель риби теж не був вражений

На мій власний смак — палички з "АТБ" занадто сухі, їх можна використати для салату, але без добавок і соусів значно смачніші палички з "Сільпо".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де смачніші найдешевші сосиски та кисломолочний сир.