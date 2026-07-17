Освобождал Змеиный и возглавлял "Альфу": кем был Евгений Хмара до того, как стал и.о. министра обороны

Биография и боевой путь руководителя МОУ

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Генерал-майор СБУ, командир легендарной "Альфы", участник операции по освобождению Змеиного и офицер с многолетним опытом в спецслужбе. Именно Евгению Хмаре президент Владимир Зеленский поручил временно возглавить Министерство обороны. Несмотря на один из ответственных должностей в государстве, о нем до сих пор известно немногое — генерал годами оставался непубличным.

С 5 января 2026 года военачальник исполнял обязанности главы СБУ после увольнения Василия Малюка. "Телеграф" решил выяснить, что известно о том, чем занимался Евгений Хмара до назначения и.о. министра обороны.

Что известно о Евгении Хмаре

Карьера генерала в спецслужбе началась задолго до появления в заголовках новостей. Еще с 2011 г. он проходил службу в Центре специальных операций "А" СБУ. Однако до начала службы в СБУ информация о его биографии в открытом доступе практически отсутствует — не публиковались сведения ни о предыдущей профессии, ни об учебе или месте работы.

Евгений Хмара. Фото: СБУ

После начала полномасштабного вторжения Хмара участвовал в боевых действиях. В частности, он присоединялся к освобождению Киевской области, выполнял задачи в Донецкой области, а также руководил спецоперацией по освобождению острова Змеиный.

В апреле 2023 года Зеленский назначил Облако начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ, а после реорганизации структуры в 2025 году он возглавил обновленный Центр специальных операций "А", более известный как Альфа.

Владимир Зеленский и Евгений Хмара. Фото: instagram.com/zelenskyy_official

Звание и награды Евгения Облака

В 2023 году он стал бригадным генералом, а уже через год получил звание генерал-майора. Также он награжден орденами Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом "За мужество" ІІІ степени, медалью "За военную службу Украине" и отличием Президента "Крест боевых заслуг".

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