Багатотарифний лічильник електроенергії: чим це вигідно та як перейти на тариф

З двозонним чи тризонним тарифом можна заплатити за електроенергію менше

Лічильники електроенергії регулярно потрібно повіряти та замінювати за потреби. Часто споживачі замислюються, чи не потрібно їм зі звичайного лічильника переходити на багатотарифний.

В ДТЕК пояснили, чим вони відрізняються та кому буде вигідно використовувати багатотарифні лічильники. У багатотарифному лічильнику розрахунок за спожиту електроенергію в різний час доби може розрізнятися майже вдвічі.

Кому вигідні багатотарифні зонні лічильники:

промисловим підприємцям

користувачам, які можуть використовувати або використовують потужні електроприлади вночі, як от електроопалення, бойлер, кондиціонер

споживачам, які використовують 500 кВт/год і вище.

Відмінності тризонного та двозонного лічильника

Максимальна ціна у двозонному тарифі дорівнює звичайній вартості електроенергії. У тризонному в пікові години електроенергія коштує в половину дорожче за звичайний тариф. Це періоди з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00.

Як перейти на розрахунок за кількома зонами

Потрібно мати багатозонний лічильник. Якщо він є — подається заявка на параметризацію. У разі відсутності такого лічильника, його можна купити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно передати показання лічильників газу. Передавати їх вчасно потрібно для коректних нарахувань.