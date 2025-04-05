Син прогулював онлайн уроки в школі. Як суд покарав матір на Харківщині

Заяву до суду подав ліцей

На Харківщині на матір дитини, яка регулярно прогулювала дистанційне навчання, подали до суду. Жінка вже почула вирок.

Про це йдеться на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень. Зазначається, що заяву в суд подав "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області".

За постановою суду, на матір учня ліцею подали скаргу через неналежне виконання батьківських обов'язків. Дитина тривалий час прогулювала дистанційне навчання.

"Жінка не здійснювала контроль за сином, що призвело до систематичних пропусків онлайн уроків та невиконання навчального процесу, чим порушила вимоги ч. 3 ст. 150 Сімейного кодексу України", — йдеться у постанові.

До того ж мати дитини не з'явилась на засідання суду. Вона завчасно подала заяву про розгляд справи без її участі, вину у скоєному адміністративному правопорушенні визнала.

Суд визнав винною жінку у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 Кодексу України. На матір дитини наклали адміністративне стягнення у виді попередження. Також вона має сплатити судовий збір на користь держави в розмірі 605 гривень 60 копійок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині стався скандал з "побиттям" хлопчика у ліцеї.