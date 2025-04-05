"Мазаний" як Мілевський? "Баварія" відмовилася від зірки збірної України (відео)

Гравець перебував на перегляді в Мюнхені кілька місяців, але отримав відмову

Український форвард "Баєра" Артем Степанов свого часу не зумів закріпитися у мюнхенській "Баварії". За однією з версій, німецький суперклуб вирішив, що біологічний вік українця не сходиться з його паспортними даними.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі "ТаТоТаке". За його словами, є дві версії того, що трапилося, причому обидві без документального підтвердження.

"Версія №1 – агенти футболіста домовилися про одну суму комісії, а коли справа мала дійти до підписання контракту, назвали іншу суму, яка була вищою, що не задовольнило "Баварію".

І версія №2, яка досить популярна у певних колах. Нібито в "Баварії" Артем здавав якийсь специфічний тест про прогнозування антропометрії й нібито одним із результатів цього тесту стала інформація, що насправді біологічний вік Степанова не відповідає його паспортним даним. Називаючи речі своїми іменами – Степанов не 2007 року народження, що нібито не сподобалося "Баварії", — заявив Співаковський.

Зазначимо, раніше ходили чутки про те, що Мілевський – "мазаний футболіст", так називають гравців зі зміненим роком народження. Це підтверджував і футбольний агент Денніс Лахтер.

Артем Мілевський

Нагадаємо, ім’я Степанова прогриміло на всю Україну після того, як 17-річний гравець вийшов на заміну у матчі Ліги чемпіонів 2024/25. Крім того, Артем уже встиг оскандалитись на рівні збірних. Футболіст відмовився грати за юнацьку збірну України, вимагаючи, щоб його включили до молодіжної команди U-21. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, у юного українського футболіста сталася неприємна ситуація у збірній.