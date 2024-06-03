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Вимкнули світло: у Кам’янці-Подільському люди застрягли на високому атракціоні (відео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Парк розваг у Кам’янці Новина оновлена 03 червня 2024, 17:17
Парк розваг у Кам’янці. Фото https://k-p.net.ua

У місті почалися відключення електроенергії

У Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) через відсутність світла, яке, ймовірно, сталося через аварійні відключення, що діють по всій Україні 3 червня, люди застрягли на атракціоні в парку розваг. У цей момент вони були на висоті кількох метрів над землею.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхньою інформацією, інцидент стався, коли у місті почалися відключення електроенергії. Люди зависли над землею на знерухомленому атракціоні.

На щастя, за словами очевидців, незабаром запрацював генератор і гойдалку заживили від нього. Людей уже спустили на землю. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, 3 червня по всій Україні запроваджено ліміти на споживання електроенергії. Якщо регіон перевищує їх, то в ньому можуть початися аварійні погодинні відключення.

Раніше незалежний експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла в інтерв’ю "Телеграфу", коли графіки відключення світла в Україні стануть жорсткішими і чому. За її словами, зараз ситуація гірша, ніж узимку 2024 року. Потрібно бути готовими до того, що за добу сумарно може бути лише 4 години зі світлом.

Теги:
#Україна #Відключення світла