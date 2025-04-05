Зрадника України наздогнала карма: втратив гроші та нарвався на вбивчий нокаут (відео)

Колишній українець опинився у важкому нокауті

У Дубаї (ОАЕ) відбувся турнір на голих кулаках від американського промоушену Bare Knuckle Fighting Championship. У головному поєдинку BKFC 71 виступив колишній український боєць ММА Олексій Олійник, який після початку війни на Донбасі отримав російське громадянство.

47-річний росіянин вже в першому раунді опинився у глухому нокауті у поєдинку проти 44-річного бразильця Жеронімо Дос Сантоса. Про це повідомляє "Телеграф".

За 23 секунди до закінчення першого раунду Олійник нарвався на потужний зустрічний удар, після чого впав на канвас. Для Олексія цей поєдинок став дебютним у кулачних боях. Його рекорд у змішаних єдиноборствах – 61 перемога – 18 поразок – 1 нічия.

Відео нокауту в бою Олексій Олійник — Жеронімо Дос Сантос:

Додамо, що 47-річний росіянин вийшов на бій через грошові проблеми, він залишився без житла після розлучення з дружиною. Про це він зізнався в інтерв’ю sport24.ru.

Зазначимо, Олійник є шанувальником президента РФ Володимира Путіна. Він з’являвся у футболці із зображенням глави Кремля на публічному заході, а також виправдовував повномасштабну російську агресію проти України.

Нагадаємо, ще одного відомого любителя Путіна, російського бійця змішаного стилю Олександра Ємельяненка також наздогнала карма. Він з'явився на публіці в інвалідному візку. Напередодні спортсмен розповів, що в нього віднялися ноги.