Чекати на нове підвищення? В Міненерго пояснили, чому чинний тариф на світло не врятує від відключень і яка ринкова ціна

Ринкова вартість вища ледь не вдвічі

В Україні з 1 червня підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який нині становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. За її словами, ринкова вартість однієї кіловат-години складає понад 7,5 грн.

"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт*год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", — заявила заступниця міністра.

При цьому, за її словами, додаткові кошти, які отримають енергетики шляхом підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів", — підкреслила Гринчук.

Вона нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Насамкінець, Гринчук зауважила, що літо буде складним періодом, адже значний обсяг генерації пошкоджено або повністю знищено, і потрібен певний час на відновлення.

"Завдяки вчасному підвищенню тарифу, а також допомозі міжнародних партнерів, енергетики мають можливість максимально підготувати систему до зими. Ремонтна кампанія триває 24/7, енергетики працюють цілодобово. Це дає нам надію на те, що восени та взимку ситуація зміниться на краще", – зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, наприкінці травня "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Він розповів чимало важливої та цікавої інформації ексклюзивно для наших читачів. Повну версію інтерв’ю читайте у матеріалі: Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання