Огляд цін у McDonald’s: скільки коштує нове меню за мотивами Minecraft (фото)

Біг-мак, нагетси, фігурки з Minecraft — McDonald’s запустив нову акцію. Усе про ціни та склад.

McDonald’s запустив нову акцію спільно з фільмом A Minecraft Movie, екранізацією культової гри від Mojang. Менше ніж за добу після старту кампанії 3 квітня ресторани мережі по всій Україні охопила справжня лихоманка — черги, ажіотаж і брак іграшок вже стали реальністю.

"Телеграф" дізнався скільки коштують популярні новинки. До акції входять спеціальні БІГ МАК МЕНЮ та МЕНЮ ЧІКЕН МАКНАГЕТС за мотивами фільму. У кожному дорослому наборі: біг-мак або нагетси, середня картопля фрі, напій, а також ексклюзивна колекційна іграшка, яку не можна обрати самостійно.

Ціна БІГ МАК МЕНЮ — 325 грн.

Ціна ЧІКЕН МАКНАГЕТС МЕНЮ — 295 грн.

Справжнім хітом став і новий гострий соус Nether Flame Sauce, до складу якого входять червоний та кайєнський перець, часник і солодкі нотки. Його вартість — 25 грн.

Для дітей у McDonald’s підготували ХЕППІ МІЛ у стилі Minecraft. У комплект входить гамбургер або нагетси, картопля фрі, напій та одна з іграшок з фільму. Ціна будь-якого набору — 150 грн. На відміну від дорослого меню, тут дозволяють обрати бажану іграшку.

Окремо можна спробувати морозиво — Minecraft Макфлурі. Його вартістю 95 грн.

Через шалений попит іграшки вже закінчуються у багатьох закладах, а фанати Minecraft та колекціонери створюють черги, щоб першими отримати ексклюзивні фігурки. Акція обіцяє стати найуспішнішою колаборацією року.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було відкриття першого в СРСР McDonald’s 35 років тому і які були ціни.