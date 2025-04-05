Участь НАТО в миротворчому контингенті в Україні малоймовірна, але... Рютте розкрив плани

В Альянсі хочуть бачити Україну "гордою суверенною державою, яка рухається вперед"

НАТО не братиме участь у направленні миротворців в Україну, генсек Альянсу Марк Рютте вважає це малоймовірним. Проте союзники НАТО можуть бути залучені до військового контингенту, що може бути розміщений в Україні.

"Це складне питання (участь НАТО у миротворчому контингенті, — ред.). Тому що, ймовірно, це не буде участь НАТО як такого. Це малоймовірно. Але це можуть бути союзники НАТО, які будуть залучені", — сказав Марк Рютте в інтерв'ю NV.

Також журналістка спитала його, якими є червоні лінії для НАТО у переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією. У відповідь глава Альянсу нагадав, що НАТО не бере участі в цих переговорах.

"Їх справді ведуть США разом з Україною і росіянами. Я радий, що США зрушили з місця це питання і ці переговори зараз тривають. Ми знаємо, що вони йдуть повільно, але не через Україну, а через росіян. М’яч зараз явно на російському полі. Я думаю, що у НАТО немає власних червоних ліній, тому що ми не є частиною цього процесу", — зазначив Рютте.

Він додав, що в НАТО хочуть, щоб "Україна була гордою суверенною державою, яка рухається вперед". Рютте наголосив, що мир має бути "справедливий і тривалий", а "Путін ніколи не повинен спробувати зробити це знову".

Щодо введення в Україну миротворчих сил, генсек НАТО акцентував, що це буде актуальним, коли ми дійдемо до мирної угоди, чи припинення вогню. Тоді, за його словами, треба буде підтримати Україну, щоб не допустити повторного нападу з боку Росії.

"І перший рівень — це забезпечення того, щоб українські збройні сили перебували в найкращому становищі після припинення вогню чи укладення мирної угоди. Потім у нас є французи і британці, які разом з Коаліцією охочих шукають шляхи надання гарантій безпеки. У нас є пропозиції від італійців, які йдуть у дещо іншому напрямку, але з тією ж метою", — розповів Рютте.

Проте, додав він, треба дочекатися моменту, коли буде укладено мир. До цього необхідно продумувати різні ідеї та варіанти, щоб бути готовими застосувати їх, коли буде мирна угода чи перемир’я.

Як повідомляв "Телеграф", 4 квітня у Києві відбулася зустріч представників "коаліції рішучих". Францію представляє генерал Тьєррі Буркхард, Велику Британію — адмірал Ентоні Радакін. Тепер такі зустрічі відбуватимуться щотижня. На них будуть обговорювати підтримку України на землі, в небі та на морі.