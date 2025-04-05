Нова пошта знову в центрі скандалу: що не так із "фірмовим пакуванням"

НП знову у центрі обговорень — клієнт вимагає чесності та прозорості під час оформлення посилок.

Клієнт Нової пошти звинуватив компанію у примусовому продажі додаткових пакувальних матеріалів. За його словами, під час оформлення відправлення у відділенні йому без попередження нав’язали додаткове пакування, незважаючи на те, що товар уже був ретельно запакований.

Як написав користувач на офіційній сторінці Нової пошти у Facebook: "Сьогодні оператор дослівно заявив: "Або ми допаковуємо, або забирайте свій вантаж, інакше він не поїде!"".

За словами клієнта, йшлося про алюмінієвий профіль, який він обгорнув кутниками з пресованого картону та стрейч-плівкою. При цьому запевняє, що вантаж був надійно зафіксований, і навіть додав фото на підтвердження.

"Побачивши це, я поцікавився, чому оператор вирішив допаковувати вже запаковане відправлення. У відповідь почув: "Якщо ми не допакуємо і з посилкою щось станеться, з нас вирахують її вартість"", — обурюється клієнт.

У відповіді представники компанії заявили, що оператор діяв за правилами: товар був визнаний крихким, а пакування — ненадійним.

"Після уточнення, що вантаж крихкий, було прийнято рішення про додаткове пакування, яке відповідало нормам перевезення", — йдеться у відповіді Нової пошти.

Однак клієнт наполягає: оператор не уточнював вміст пакування, а його відповідь про "світлотехнічні прилади" стосувалася іншої частини відправлення. Більше того, він заявляє, що не отримав належної реакції на свою скаргу, а замість цього — формальну відписку, яка не враховувала жодного наданого аргументу.

"Моя мета — не сваритися, а звернути увагу на проблему. Наразі ж виходить, що клієнта навіть не чують", — написав чоловік.

У підсумку Нова пошта відповіла, що "поспілкувалася повторно з керівництвом відділення та щиро прагне, щоб інцидент завершився позитивно".

Втім, ситуація викликала активне обговорення у соцмережах. Користувачі діляться схожими історіями та ставлять під сумнів неупередженість рішень про "якість пакування".

Раніше "Телеграф" писав про те, що клієнтка "Нової пошти" розповіла про неприємний досвід співпраці з компанією. Вона замовила доставку ліжка для свого 84-річного дідуся у віддалене село, оформивши послугу адресної доставки. Однак, коли вантаж прибув у відділення, кур'єр так і не зателефонував, а коли дідусь набрав його сам, отримав несподівану відповідь: "Машини немає, шукайте транспорт самостійно".