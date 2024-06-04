Львів без світла: як вимикатимуть електроенергію сьогодні (графіки)

4 червня світло вимикатимуть протягом доби

У вівторок, 4 червня, у Львові та області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Обмеження можливі з 00:00 до 24:00.

Вони вводяться за розпорядженням державної компанії НЕК "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України. "Телеграф" публікує графіки відключень електроенергії у Львові та області.

Так, у вівторок, 4 червня, відключення можуть відбуватися протягом доби і поширюватись на різних споживачів.

У графіках відключень для кожної групи, яких на Львівщині шість, зазначено день та орієнтовний час вимкнення.

Зауважимо, що графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час відключень або ж вимикатимуть не всіх.

Також дізнатися свою групу можна за допомогою:

сайту "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла");

чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Раніше "Телеграф" писав, що енергетики пояснили, чому у вас немає світла, а у будинках поруч є.