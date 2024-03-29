Важливо не помилитися: як правильно передати показання за спожитий газ

Помилка у передачі показань може призвести до накопичення боргів за газ

Громадянам, які споживають газ у побуті, необхідно щомісяця знімати фактичні показання лічильника газу. Робити це потрібно з 1 і по 5 число (до 5 числа включно) кожного місяця.

Про це повідомляє оператор ГРМ – "Київгаз". Уточнюють, що з моменту передачі показань до внесення їх в особовий рахунок системі потрібен певний час, тому рекомендують передавати показання до 3 числа кожного місяця.

Як правильно внести показання лічильника

Показання газового лічильника передаються у форматі: п’ять цифр до крапки та до двох цифр після крапки (формат: 00001.11). Тобто, передаємо показання без урахування значень червоним кольором і цифр після коми.

Як передати показання газового лічильника

Передати показання лічильника можна кількома способами:

в особистому кабінеті (зареєструйтеся або увійдіть до кабінету)

через чатбот у Viber (натисніть"Start" та оберіть потрібну функцію)

через чатбот у Telegram (додайте номер особового рахунку та оберіть кнопку "Передати показання")

за допомогою автовідповідача контакт-центру: (044) 495-04-04 та (097) 495-11-04 (натисніть *2 в автоматичному режимі та дотримуйтеся подальших інструкцій)

у скриньках для передачі показань на газифікованих будинках (перелік адрес)

через один з терміналів самообслуговування EasyPay (мапа розташування терміналів https://terminals.easypay.ua )

в особистому кабінеті онлайн-сервісу Portmone (на сайті portmone.com.ua)

Крім того, у "Київгаз" з'явилася послуга передачі показань через за допомогою SMS-повідомлення на номери:

(067) 006-7-104 (Київстар) або (050) 450-7-104 (Водафон). Ці номери призначені тільки для прийому SMS-повідомлень.

Для того, щоб передати показання, в SMS-повідомленні необхідно ввести номер особового рахунку з 10 цифр, далі через пробіл показання лічильника з 5 цифр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як правильно вибрати безпечний газовий лічильник. Поради надав "Нафтогаз".