Виникають борги за світло у квартирі, де ніхто не живе: українцям пояснили, що з цим робити і як уникнути

Борги виникають, зокрема, і з вини споживачів

Якщо українці виїхали за кордон, то платити за комуналку треба все одно. Проте в деяких українців, попри довгу відсутність, з’являються борги, наприклад, за світло, що зростають з кожним місяцем.

На порталі "Мінфін" розповіли, чому, власне, виникають борги та що робити, щоб їх позбутися. В енергетичних компаніях регулярно говорять про те, що готові мирно врегулювати спірні моменти, але практично все виявляється не так просто.

Борги з’являються навіть у випадках, коли українці з-за кордону регулярно шлють показники, які не змінюються, бо у квартирі ніхто не мешкає. Але постачальники електроенергії продовжують виставляти середній довоєнний тариф та виставляти борги.

У компанії Yasno нагадали, що передавати показники потрібно за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного місяця. У такому разі споживач платитиме за той обсяг електроенергії, який спожив фактично. Якщо передати показники не вчасно, то нарахування плати провадиться за середньодобовим споживанням.

Якщо у будинку ніхто не живе, але при цьому встановлено автоматичну систему обліку електричної енергії (АСОЕЕ), то оператор бачить, що ніхто дійсно не споживає електроенергію. У такому разі у платіжці стабільно відображатиметься 0 гривень до сплати.

Якщо ж такої системи у квартирі немає, то неможливо напевно дізнатися, чи хтось користується електроенергією. Щоб не накопичувати борги та не платити за світло, яким ніхто не користується в порожній квартирі, експерти Yasno дали кілька порад:

відключити в житловому приміщенні всі електроприлади й щомісяця передавати ті самі показники лічильника, які були зафіксовані останніми.

звернутися до оператора системи розподілу щодо тимчасового відключення електроспоживання. Послуга з відключення та підключення платна, а щоб повернути до квартири енергопостачання може знадобитися від 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості.

Проте нерідко між споживачами та енергетиками виникають суперечки.

"Індивідуальні побутові споживачі зобов’язані щомісяця зчитувати фактичні показники всіх лічильників, встановлених на об’єкті споживача, для яких відсутня можливість дистанційного зчитування даних, та надавати їх до кінця третього календарного дня, наступного за розрахунковим, відповідним оператором системи розподілу", — зазначила в.о. о. генерального директора – голови правління ПАО "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" Ганна Коломійчук.

Але деякі енергетичні компанії залишають за собою право нараховувати споживачам суму до оплати не на підставі показників лічильників, а за формулою. Це робиться без відома клієнта і часто споживачі змушені звертатися до органів контролю, щоб відстояти свої права.

Якщо будинок був зруйнований, але платіжка все одно приходить, то у пресслужбі ДПЕК споживачам радять зв’язатися з оператором системи розподілу. Йому потрібно надати документ від ДСНС чи органів місцевого самоврядування про те, що домоволодіння було зруйноване.

Як тільки оператор отримає підтвердження, одразу буде проведено коригування нарахованих обсягів електроенергії та нові дані будуть передані постачальнику електроенергії. Той відкоригує суму нарахувань та виставить правильний рахунок клієнту.

Якщо цього не зробити, то щомісячні нарахування за середніми показниками продовжаться і борг зростатиме.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто має платити за перевірку та заміну лічильника. У НКРЕКУ зазначили всі джерела фінансування для різних випадків.