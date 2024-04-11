Повірка лічильників тепла: у "Київтеплоенерго" зробили важливу заяву

Актуальна інформація на яку варто звернути увагу

Опалювальний сезон вже закінчився, а значить настав час подбати про правильність нарахувань наступної зими. Для цього киян закликають здати на повірку квартирні лічильники тепла, якщо термін її дії закінчився.

Про те, як правильно замовити повірку лічильників тепла та гарячої води розповіли у КП "Київтеплоенерго". Всім абонентам необхідно уважно ознайомитись із цією інформацією.

Так, лічильники води та тепла необхідно здавати на повірку, як правило, раз на 4 роки (залежно від виробника). Це вимоги законодавства, дотримання яких впливає на правильність нарахування плати за комунальні послуги.

Перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу можна самостійно. Ця інформація розміщується:

у паспорті лічильника,

у свідоцтві про повірку (якщо лічильник уже проходив цю процедуру)

у Центрі комунального сервісу (ЦКС).

Користувачі особистих кабінетів сайтів "Київтеплоенерго" та ЦКС завчасно отримують сповіщення про необхідність повірки лічильника. Це допомагає абонентам не забувати про цю важливу процедуру та вчасно її проходити.

Важливо пам’ятати, що повірку лічильників мають право проводити виключно організації, які пройшли сертифікацію та отримали всі необхідні ліцензії.

Ознайомитись із переліком таких сертифікованих установ ви можете на сайті Міністерства економіки України за посиланням.

Мешканці Києва мають можливість також замовити повірку лічильників звернувшись до Центрів комунального сервісу (ЦКС), які є у кожному районі столиці:

Голосіївський: пр-т Науки, 11

Дарницький: вул. К. Заслонова, 22 та вул. О. Ахматової, 2А

Деснянський: вул. Радунська, 18

Дніпровський: вул. Миропільська, 13А

Оболонський: пр-т Володимира Івасюка, 57 та вул. Ф. Максименка, 16

Печерський: Кловський узвіз, 24

Подільський: пр-т Георгія Гонгадзе, 20е

Святошинський: бул. Вернадського, 63А та вул. Якуба Коласа, 15Б

Солом’янський: вул. Дінця, 21-Б

Шевченківський: вул. Довженка, 10 та вул. Естонська, 5

Детальнішу інформацію про роботу сервісних центрів ЦКС можна знайти за посиланням. Call center: (044) 247-40-40.

Після здійснення повірки квартирних лічильників тепла та гарячої води необхідно передати до "Центру комунального сервісу" інформацію про її результати. Це необхідно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі КП "Київтеплоенерго".

Абонентам необхідно надати такі документи:

свідоцтво про перевірку

акт демонтажу/монтажу (якщо перевірку було здійснено з демонтажем приладу обліку)

акт виконаних робіт або протокол перевірки

фото лічильника зі свідченнями на поточну дату.

Надіслати документи можна також:

через Skype та Telegram — перелік контактів за посиланням

через месенджер у Facebook ЦКС

залишити в ящику для прийому звернень або на особистому прийомі в сервісних центрах ЦКС — адреси центрів за посиланням

надіслати листом на e-mail: [email protected].

Фахівці, при внесенні інформації до бази, здійснюють звіряння показань. За потреби вони проводять коригування нарахувань.

Повірка лічильників тепла проводиться з демонтажем, тому після монтажу приладу потрібно замовити опломбування (послуга безкоштовна).

Подати заявку можна за тел. (044) 247-40-40 або на сайті ЦКС у розділі "Дистанційне обслуговування" за посиланням.

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