Накрутит лишнее? Выгодно ли ставить счетчик газа

Чем больше людей проживает в доме, тем больше придется переплачивать

Около 12% украинских домохозяйств, у которых есть газоснабжение, предпочитают обходиться без счетчиков. При этом они заметно переплачивают за потребление.

Такую информацию сайту Today озвучили в "Нафтогазе". В компании сообщили, что обеспечивают поставки газа 9,2 миллиона клиентов, но только 8,1 млн из них имеют счетчики.

Нормы потребления газа в Украине были определены еще в 2019 году постановлением Кабмина и считаются в зависимости от зарегистрированных в домохозяйстве лиц.

Средняя норма на 1 лицо составляет:

Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения – 3,28 куб.м.

Плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – 5,39 куб.м.

Плита газовая и газовый водонагреватель – 10,49 куб.м.

Однако при отсутствии счетчика для него при вычислении суммы платежке применяются максимальные значения нормы потребления, то есть:

Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения – 9,8 куб.м.

Плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – 18,3 куб.м.

Плита газовая и водонагреватель – 23,6 куб.м.

Поскольку среднестатистический человек потребляет значительно меньше максимального значения потребления, то годовые расходы на газ оказываются существенно больше реального потребления.

То есть даже если клиент опасается того, что счетчик начнет "крутить лишнее", то цифры выше показывают, что в любом случае это окажется дешевле, чем платить без счетчика. К тому же установка счетчика обычно проводится бесплатно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как правильно выбрать безопасный газовый счетчик. Советы предоставил "Нафтогаз".