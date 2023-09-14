З Днем танкових військ України! Найкращі листівки та картинки до свята українською

День танкових військ тепер відзначається щорічно 14 вересня

У суботу українські танкісти приймають привітання з професійним святом. Однак не в День танкіста, який раніше відзначався у другу неділю вересня, а в День танкових військ.

Історія цього свята починається з періоду Радянського Союзу, і в Україні День танкіста було започатковано за указом президента Леоніда Кучми 1997 року. Проте дата святкування указом президента Володимира Зеленського у 2023 році перенеслася на 14 вересня, а саме свято перейменувалося на День танкових військ.

Ці зміни зумовлені необхідністю вшанувати доблесть та героїзм солдатів-танкістів, які проявились у захисті свободи, незалежності та територіальної цілісності України, а також розпочати нові військові традиції. Наразі танкові війська є ключовою частиною ЗСУ.

"Телеграф" підготував гарні патріотичні листівки та вітальні картинки з Днем танкових військ України українською мовою, які ви можете легко відправити у соцмережі чи месенджері.

З Днем танкових військ 2023: листівки