"Болонья" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники розпочинають свій шлях в основному раунді Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, "Шахтар" зіграє з "Болоньєю" у рамках матчу 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні Гірники дізналися імена вісьмох суперників у турнірі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу першого туру ЛЧ "Болонья" — "Шахтар". Зустріч відбудеться у Болоньї (Італія) на стадіоні "Ренато Даль-Ара", початок о 19:45 за київським часом.

"Болонья" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу — початок о 19:45 (оновлюється)

Донецький клуб стартує у турнірі у битві з іншим аутсайдером. Проте саме італійський клуб – фаворит поєдинку. Додамо, що гру "Болонья" — "Шахтар" можна переглянути в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками жеребкування основного етапу ЛЧ у головному єврокубку також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Аталантою", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". З розкладом Гірників у турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". За підсумками 8 турів найкращі 8 команд у загальній турнірній таблиці вийдуть у плей-оф безпосередньо, а команди, що посіли місця з 9-го по 24-те, проведуть стикові ігри за місце у 1/8 фіналу. Інші попрощаються з єврокубками.