СБУ нагрянула з обшуками до УПЦ МП у Києві: що шукають у чоловічому монастирі

Вже є перші кадри з місця події

Співробітники СБУ прийшли з перевіркою до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. Обшуки в монастирі проводяться з самого ранку середи, 18 вересня.

Про це "Телеграф" дізнався від власних джерел у правоохоронних органах. Вже є ексклюзивні кадри з обшуків у монастирі УПЦ МП. Окрім того названа ймовірна причина.

"Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять "святую расію-матушку". Вони поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію РФ проти України.", — розповів співрозмовник нашому виданню.

Офіційної заяви від СБУ з цього приводу поки що немає.

Довідка

Введенський чоловічий монастир був створений наприкінці 19 століття — у перших роках 20 століття. Монастир знаходиться у Печерському районі Києва (вулиця Князів Острозьких, 42).

Будинок належить до пам'яток культурної спадщини України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Тобто може бути обмежена діяльність УПЦ МП в Україні.