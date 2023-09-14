С Днем танковых войск Украины! Самые лучшие открытки и картинки к празднику

День танковых войск теперь отмечается ежегодно 14 сентября

В субботу украинские танкисты принимают поздравления с профессиональным праздником. Однако не в День танкиста, который ранее отмечался во второе воскресенья сентября, а в День танковых войск.

История этого праздника начинается с периода Советского Союза, и в Украине День танкиста был учрежден по указу президента Леонида Кучмы в 1997 году. Однако дата празднования указом президента Владимира Зеленского в 2023 году перенеслась на 14 сентября, а сам праздник переименовался в День танковых войск.

Эти изменения обусловлены необходимостью почтить доблесть и героизм солдат-танкистов, которые проявились в защите свободы, независимости и территориальной целостности Украины, а также начать новые военные традиции. В настоящее время танковые войска являются ключевой частью ВСУ.

"Телеграф" подготовил красивые патриотические открытки и поздравительные картинки с Днем танковых войск Украины, которые вы можете легко отправить в соцсети или мессенджере.

С Днем танковых войск 2023: открытки