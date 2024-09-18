Поки що хвилюватись не варто? Коли чекати на серйозне зростання курсу долара, прогноз економіста

Експерт дав прогноз на поточний тиждень

У наступному році американська валюта може здорожчати до 45 гривень. Ця подія не має спричинити стрімке зростання попиту на банкноту наразі.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, передає ТСН, у 2025 році населенню варто очікувати на значне знецінення гривні. На кінець поточного року середній курс буде 42,5 гривні, а вже наступного року він може вирости до 45 гривень.

"Але новина про те, що долар у наступному році, можливо, подорожчає до 45 гривень, не повинна вже зараз призвести до стрімкого зростання попиту на готівкову валюту. І, відповідно, до спекулятивного підвищення курсу, перш за все через обмежену купівельну спроможність більшості населення", — каже Пендзин.

Курс долара в Україні станом на 18 вересня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 18 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,30 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,70 (купівля) та 41,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,41 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на якому рівні закладено курс долара в бюджеті України на 2025 рік.