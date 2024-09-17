"Подарунок" особисто Залужному: Безугла йде з оборонного комітету, але "недалеко"

Скандальна нардепка займеться діяльністю дипломатів

Народний депутат Мар’яна Безугла, яка відома своєю критикою дій Генштабу ЗСУ, захотіла зайнятися новою діяльністю. Для цього вона планує перейти до іншого парламентського комітету.

Про це вона повідомила у своєму Facebook. Там вона оприлюднила заяву на звільнення з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

Натомість вона хоче увійти до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вона також звернулася наостанок до Генштабу, повідомивши, що "йде недалеко".

Вона не стала пояснювати причини того, що сталося, проте нардеп Ірина Геращенко повідомила, що "Євросолідарність" змогла "дотиснути" звільнення Безуглої.

"Тепер "повезло" нашому комітету закордонних справ. Буде дипломатів звільняти, послам приготуватися?", — додала вона.

Своєю чергою колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера у коментарях до посади Геращенко пожартував, що це буде "подарунком" персонально для колишнього головкома ЗСУ, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного. Очевидно, він мав на увазі, що нардеп дуже часто критикувала генерала, поки той керував ЗСУ, а тепер йде до комітету, який контролює роботу дипломатів.

Інші користувачі запропонували відправити Безуглу послом у якусь далеку країну, наприклад, до Бразилії.

Як повідомлялося раніше, Безугла днями приїжджала "інспектувати" Покровський напрямок, після чого нарвалася на новий шквал критики з боку військових.