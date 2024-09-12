ЧС-2024 з футзалу: розклад, трансляції та результати збірної України

Синьо-жовті борються за трофей

У суботу, 14 вересня, в Узбекистані розпочнеться 10-й чемпіонат світу з футзалу. Зазначимо, збірна України у відборі на турнір здобула пряму путівку, вигравши групу.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати збірної України на ЧС-2024 з футзалу. Додамо, що всі матчі Мундіалю транслюватимуться ексклюзивно на: супутниковому каналі "Суспільне Спорт"; місцевих телеканалах "Суспільного мовлення"; діджиталплатформі "Суспільне Спорт"; YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Збірна України на турнірі виступає у групі С разом із Аргентиною, Анголою та Афганістаном. З групи вийдуть 2 найкращі команди, а також топ-4 збірні, які посіли треті місця.

Розклад, трансляції та результати матчів збірної України з футзалу на чемпіонаті світу-2024 (оновлюється)

15 вересня

18:00 — Аргентина — Україна.

18 вересня

15:30 — Ангола — Україна.

21 вересня,

18:00 – Україна – Афганістан

Нагадаємо, УЄФА покарав Україну за кричалки українських уболівальників на адресу президента РФ Володимира Путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро-2022 Україна — Росія (2:3).