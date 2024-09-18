Росіяни атакують Україну майже 12 годин поспіль: де чули вибухи вночі

Тривога залишається у низці областей

У ніч проти 18 вересня російські війська знову атакували Україну дронами "Шахед". В результаті у двох містах чули вибухи.

Інформація про запуск безпілотників з’явилася у Telegram-каналі Повітряних сил України. Повідомлення почали з’являтися ще близько 21:00 17 вересня і на ранок цього дня в частині територій все ще залишається повітряна тривога через загрозу застосування "Шахедів".

Так, приблизно о 3 годині ночі у Києві пролунав вибух. Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко сказав, що на підступах до столиці працює ППО. Своєю чергою, Повітряні сили попереджали про "Шахед" у напрямку Києва та можливу роботу ППО.

Також вибух чули у Сумах близько 4 години. До цього військові попередили про запуски КАБів у Сумську область.

Станом на час виходу цього матеріалу ситуація з повітряною тривогою така:

При цьому у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування БПЛА у Кропивницькій області, а також Вінницькій та Рівненській. Усіх просять перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 вересня росіяни атакували Київську область та столицю "Шахедами". В результаті було пошкоджено приватні будинки, автомобілі, а також травмовано одну жінку.