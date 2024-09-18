Горів кінотеатр і не тільки: у Львові прокотилася масова хвиля підпалів (фото)

Загоряння відбулося на світанку

В середу на світанку, 18 вересня, у Львові згорів кінотеатр "Дзвін", стара будівля вигоріла вщент. Площа пожежі склала близько 400 кв. м.

Про це, зокрема, повідомляє Львівська міська рада у своєму Telegram. Зазначають, що за попередньою інформацією будівлю навмисно підпалили.

"Сьогодні близько 06:00 год ранку здійнялася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що біля памʼятника Бандері у Львові. Приміщення повністю вигоріло. За попередньою інформацією причина пожежі — підпал. Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі — бізнес та приватні помешкання", — написали у повідомленні.

Нині на місці події працюють рятувальники та охоронці. Фахівці з’ясовують всі деталі події.

Як повідомили у ДСНС, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 18 вересня о 04:42.

"До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи м.Львова за підвищеним номером виклику. На момент прибуття вогнеборців горів дах будівлі. Вогонь швидко поширювався горючими конструкціями", — написали у повідомленні.

О 06:04 пожежу було локалізовано та о 06:41 ліквідовано. Площа займання склала близько 400 кв. м. Внаслідок займання ніхто не постраждав. До ліквідації займання залучалось 40 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.

Також стало відомо, що в ніч проти 18 вересня, у Львові сталося, щонайменше, вісім місць можливих підпалів. Про це повідомила Львівська міська рада.

"Три загоряння сталися у Галицькому районі: контейнерний майданчик на вул. Низький Замок, електрощитова на вул. Театральній та фасадні декорації на вул. Староєврейській. Також було два загоряння на контейнерних майданчиках на вул. Квітки-Основ'яненка і одне на вул. Бортнянського у Залізничному районі та ще одне на вул. Яцкова у Шевченківському районі", — написали в повідомленні.

Кінотеатр "Дзвін"

Кінотеатр побудували у 1950-х роках на місці павільйону кінотеатру "Ґражина", зруйнованого під час Другої світової війни. Це був перший літній кінотеатр в Україні. Пізніше його назвали "Маяк". Назву "Дзвін" він отримав вже в незалежній Україні, у 1994 році.

Кінотеатр "Дзвін" у 2015 році

Площа кінотеатру становить приблизно 700 кв. м. Після того, як поруч з кінотеатром звели меморіал імені Степана Бандери у травні 2007, місто планувало створити в будівлі кінотеатру відповідний музей. Проте, станом на 2024 рік цього так і не сталося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в найбільшому спальному районі Харкова виникла сильна пожежа. Сталось це на Салтівці.