ЗМІ назвали причину затримання Усика у Польщі: що не сподобалося співробітникам авіакомпанії

Боксер із тренером летіли до Іспанії

Українського боксера Олександра Усика, який пізно ввечері 17 вересня був затриманий в аеропорту Кракова в Польщі, могли затримати через "невідповідний для польоту стан". Перед цим він 14 годин діставався Києва.

Таку причину затримання Усика назвало джерело американського спортивного каналу ESPN. Український боксер спробував сісти на рейс до Валенсії, Іспанія, де він має розпочати підготовку до свого матчу-реваншу за звання чемпіона у надважкій вазі з Тайсоном Ф’юрі 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Проте Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили у посадці, оскільки представник авіакомпанії вирішив, що їхній стан не дозволяє їм летіти.

За словами джерела, Усик пояснював, що вони просто втомилися після довгого переїзду автомобілем із Києва, проїхавши близько 900 км. Проте, зазначає видання, "через мовний бар’єр та категоричність Усика", його було затримано.

Нагадаємо, дружина Усика, яка летіла з ним, опублікувала відео його затримання. Воно викликало не лише обурення українців, а й гостру реакцію президента України Володимира Зеленського. Незабаром він повідомив, що боксера звільнили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Усик записав відео після свого звільнення. Він сказав, що Зеленський за нього дуже переживав і подякував президенту.