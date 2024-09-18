Не тільки гарантії безпеки: Єрмак і Расмуссен назвали ключ до поразки Путіна

Потрібно залучити комплексну підтримку

Для забезпечення поразки Путіна у війні проти України необхідні більш масштабні заходи, ніж просто надання гарантій безпеки. Союзникам України варто розширити свою допомогу.

Йдеться про тренування українських військ на території країни та залучення цивільних контрактників або спеціалізованих військових груп для ремонту пошкодженої техніки безпосередньо в Україні. Так вважають колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та керівник Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це політики написали у своїй колонці для РБК.

Країни-союзники, що мають спільний кордон з Україною, могли б створити розширену зону протиповітряної оборони над західними регіонами України для перехоплення російських ракет і дронів. Це захистить цивільне населення і дозволить перемістити системи ППО ближче до лінії фронту.

Ці кроки, безсумнівно, зміцнять позиції України на майбутніх переговорах. Проте, кінцевою метою для забезпечення тривалого миру та безпеки в Європі має стати вступ України до НАТО.

Якщо Україна залишиться в невизначеному статусі між Росією та Альянсом, це може призвести до нової нестабільності, агресії та конфліктів. Керівництву НАТО слід діяти рішуче і запропонувати Україні чіткий план вступу до організації. Хоча це не означає негайного приєднання України до Альянсу, таке зобов'язання стане потужним сигналом для Путіна, що його чергове вторгнення не зможе запобігти цьому в майбутньому.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Столтенберг виступив за дозвіл Україні бити по РФ далекобійним озброєнням. Він каже, що у війні немає варіантів без ризиків.