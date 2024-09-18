Чи оформить відстрочку студент, який не стоїть на військовому обліку

Для отримання "броні" треба зібрати деякі документи

Попри загальну мобілізацію в Україні, деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від призову. Це стосується і студентів денної або дуальної форми навчання.

Щоб оформити відстрочку, їм потрібно отримати довідку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Саме цей документ підтверджує право студента на відстрочку під час мобілізації, зазначає юрист Максим Тимурович у соцмережі.

Крім того, він наголосив на важливості стати на військовий облік. Це необхідно для належного проходження процедури мобілізації, навіть якщо студент має право на відстрочку.

"Після цього потрібно стати на облік, оскільки це довготривалий процес", — підкреслює Тимурович.

Також юрист рекомендує надсилати необхідні документи поштою до ТЦК та СП.

Зазначимо, для того, щоб отримати довідку з ЄДЕБО, студентам варто звернутися до свого навчального закладу (наприклад, у деканат). Відповідальні особи вишу мають сформувати цей документ у системі. Це основний юридичний доказ для підтвердження права на відстрочку.

Нагадуємо, що згідно з новими правилами, не всі студенти та аспіранти мають право на відстрочку — лише ті, хто відповідає певним критеріям.

Відстрочку можуть отримати:

студенти та аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання;

військовозобов'язані, які здобувають рівень освіти не нижчий за той, який вони вже мають.

Тобто студенти, які, наприклад, здобувають другу вищу освіту заочно, не мають права на відстрочку, а аспіранти повинні навчатись на денній формі, щоб скористатися цією можливістю.

Для отримання відстрочки від мобілізації аспіранти та студенти повинні виконати наступні кроки:

зібрати пакет підтверджувальних документів, (зокрема отримати довідку від закладу вищої освіти про навчання);

написати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше "Телеграф" писав, що деяких вступників цієї осені можуть мобілізувати. Які студенти не отримають відстрочку.