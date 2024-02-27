Працював на Януковича: суддя-мільйонер Суховаров може перейти до Апеляційного суду Дніпра – ЗМІ

Суддя Господарського суду Дніпра Артем Суховаров продовжує підійматися кар'єрною драбиною й заробляти мільйонні статки під час війни. Можливо, в цьому йому допомагає підтримка впливової родини або зв'язки, які він, ймовірно, збудував під час роботи на Януковича.

Як один з "суддів Януковича" не лише уник люстрації, а й продовжив кар'єру, отримуючи високі доходи, дослідили журналісти видання СтопКор.

Артем Суховаров належить до відомої суддівсько-адвокатської родини. Його мати, Раїса Суховарова, працює адвокатом з 1992 року та входить до складу Дніпропетровської обласної колегії адвокатів. А брат, Андрій Суховаров, з 2004 року є суддею в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді та був причетний до численних етичних скандалів.

Цікаво, що сам Артем Суховаров у свій час перебував у списку "суддів Януковича", але дивним чином уник люстрації. У лютому 2014 року він опинився серед тих, хто розглядав справи на користь президента-зрадника та перешкоджав публічним осудам влади Януковича.

Щодо статків Суховарова, то декларації судді викликають низку питань. Так, у декларації за 2022 рік, яку Артем Суховаров опублікував 6 грудня 2023 року, є кілька цікавих позицій. Наприклад, суддя зазначив кошти на різних рахунках у банках та два автомобілі, але жодної інформації про нерухоме майно. Така ж ситуація спостерігається і в декларації за 2021 рік, хоча у 2020-му він показав, що володіє значною кількістю квартир та земельних ділянок.

Відомо, що його дружина-нотаріус володіє трьома квартирами у Дніпрі, але сам Суховаров мав лише частку в їх власності. Також подружжя раніше декларувало офіс у Дніпрі, право на власність якого вони отримали у 2013 році. У тому ж 2013 році, тобто до Революції Гідності, суддя придбав і кілька земельних ділянок в населеному пункті Підгородне Дніпропетровської області. Він також зазначав у своїй декларації три гаражі.

У 2019 році суддя придбав автомобіль AUDI Q7 2017 року випуску за ціною 640 000 гривень. Протягом трьох років, у 2022 році, він заявив про володіння автомобілем AUDI A4 2009 року випуску, хоча старшою моделлю. Цей автомобіль обійшовся йому у 266 181 гривень. Варто зауважити, що у декларації за 2021 рік, оприлюдненій приблизно у той самий час – 23 листопада 2023 року, інформація про вартість авто відсутня. Обидва транспортні засоби наразі зареєстровані на суддю, проте власник не вказаний. За даними за 2020 рік, AUDI Q7 належала його дружині.

Чи відповідають ці статки офіційній зарплаті Суховарова? За 2022 рік суддя задекларував 1 349 322 грн заробітної платні, за 2021 рік – 1 002 471 грн, а за 2020-й – 1 064 576 грн. Також у документі вказано, що Суховаров отримав дохід від відчуження нерухомого майна на суму 249 500 грн та 10 500 грн. Але при цьому у декларації є і просто смішні суми – 87 грн та 385 грн, вказані як "проценти".

Наразі ж, за інсайдерською інформацією, суддя Суховаров прагне отримати підвищення і перейти до Апеляційного суду Дніпра. Та чи місце таким одіозним персонажам у системі вітчизняного правосуддя?

Як стало відомо, журналісти готують звернення до ВККС і ВРП стосовно можливого призначення судді Суховарова в апеляційну інстанцію. Крім того, виявлені факти викладені у відповідних листах Президенту, до ВРУ, в Офіс Генпрокурора, СБУ, ДБР, НАЗК і НАБУ з цього приводу. Таким чином медійники прагнуть привернути увагу компетентних органів до ймовірних проявів недоброчесності дніпровського служителя Феміди, що зробив кар’єру при Януковичі.