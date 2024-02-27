Работал на Януковича: судья-миллионер Суховаров может перейти в Апелляционный суд Днепра – СМИ

Судья Хозяйственного суда Днепра Артем Суховаров продолжает подниматься по карьерной лестнице и зарабатывать миллионное состояние во время войны. Возможно, в этом ему помогает поддержка влиятельной семьи или связи, которые, вероятно, он приобрел во время работы на Януковича.

Как один из "судей Януковича" не только избежал люстрации, но и продолжил карьеру, получая высокие доходы, исследовали журналисты издания СтопКор.

Артем Суховаров принадлежит к известной судейско-адвокатской семье. Его мать Раиса Суховарова работает адвокатом с 1992 года и входит в состав Днепропетровской областной коллегии адвокатов. А брат Андрей Суховаров с 2004 года является судьей в Днепропетровском апелляционном административном суде и был причастен к многочисленным этическим скандалам.

Интересно, что сам Артем Суховаров одно время находился в списке "судей Януковича", но странным образом избежал люстрации. В феврале 2014 года он оказался среди тех, кто рассматривал дела в пользу президента-предателя и препятствовал публичным осуждениям власти Януковича.

Что касается состояния Суховарова, то декларации судьи вызывают ряд вопросов. Так, в декларации за 2022 год, которую Артем Суховаров опубликовал 6 декабря 2023 года, есть несколько интересных позиций. Например, судья указал средства на разных счетах в банках и два автомобиля, но никакой информации о недвижимом имуществе. Такая же ситуация наблюдается и в декларации за 2021 год, хотя в 2020-м он показал, что владеет значительным количеством квартир и земельных участков.

Известно, что его жена-нотариус владеет тремя квартирами в Днепре, но сам Суховаров имел только долю в их собственности. Также супруги ранее декларировали офис в Днепре, право на собственность которого они получили в 2013 году. В том же 2013 году, то есть до Революции Достоинства, судья приобрел и несколько земельных участков в населенном пункте Подгородное Днепропетровской области. Он также указывал в своей декларации три гаража.

В 2019 году судья приобрел автомобиль AUDI Q7 в 2017 году выпуска по цене 640 000 гривен. В течение трех лет, в 2022 году, он заявил, что владеет автомобилем AUDI A4 2009 года выпуска, но более старой модели. Этот автомобиль обошелся ему в 266 181 гривню. Следует отметить, что в декларации за 2021 год, обнародованной примерно в то же время – 23 ноября 2023 года, информация о стоимости авто отсутствует. Оба транспортных средства зарегистрированы на судью, однако владелец не указан. По данным за 2020 год, AUDI Q7 принадлежала его супруге.

Соответствуют ли это состояние официальной зарплате Суховарова? За 2022 год судья задекларировал 1 349 322 грн заработной платы, за 2021 год — 1 002 471 грн, а за 2020-й — 1 064 576 грн. Также в документе указано, что Суховаров получил доход от отчуждения недвижимого имущества на сумму 249 500 грн и 10 500 грн. Но при этом у декларации есть и просто смешные суммы – 87 грн и 385 грн, указанные как "проценты".

По инсайдерской информации, судья Суховаров стремится получить повышение и перейти в Апелляционный суд Днепра. Но место ли таким одиозным персонажам в системе отечественного правосудия?

Как стало известно, журналисты готовят обращение в ВККС и ВСП относительно возможного назначения судьи Суховарова в апелляционную инстанцию. Кроме того, выявленные факты изложены в соответствующих письмах президенту, ВРУ, в Офис генпрокурора, СБУ, ГБР, НАПК и НАБУ по этому поводу. Таким образом медийщики стремятся привлечь внимание компетентных органов к вероятным проявлениям недобропорядочности днепровского служителя Фемиды, сделавшего карьеру при Януковиче.