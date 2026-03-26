Українське підпілля координує удари по тилам окупантів: в ССО показали новий фільм

Сили спеціальних операцій ЗСУ представили новий короткометражний фільм "Комунальники", присвячений діяльності Руху опору на тимчасово окупованих територіях України. Стрічка показує, як цивільні українці під прикриттям повсякденної роботи допомагають Силам оборони виявляти та уражати цілі ворога.

У центрі сюжету — працівники комунальних служб у тимчасово окупованому Мелітополі. Виконуючи звичайні робочі завдання, вони долучаються до підпільної мережі спротиву: встановлюють засоби спостереження поблизу військових об’єктів окупантів, фіксують пересування техніки та інфраструктуру ворога, а зібрані дані передають українським силам оборони.

Ця інформація стає основою для планування спецоперацій. Зокрема, її використовують підрозділи ударної безпілотної авіації (middle strike), які завдають точних уражень по військових об’єктах окупантів на ТОТ.

У березні 2026 року ССО у взаємодії з Рухом опору здійснили низку успішних уражень на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, було уражено підрозділ "Рубікон" у Донецьку, військові об’єкти в Севастополі та на Запоріжжі, російські комплекси "Іскандер", що готували ракетні удари, а також елементи систем ППО С-400 і арсенал на Донеччині.

У цих операціях підпільники відігравали важливу роль, передаючи розвіддані про розташування та переміщення сил противника.