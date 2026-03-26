Украинское подполье координирует удары по тылам окупантов: в ССО показали новый фильм

Силы специальных операций ВСУ представили новый короткометражный фильм "Коммунальщики", посвященный деятельности Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Лента показывает, как гражданские украинцы под прикрытием повседневной работы помогают Силам обороны выявлять и поражать цели врага.

В центре сюжета – работники коммунальных служб во временно оккупированном Мелитополе. Выполняя обычные рабочие задачи, они подключаются к подпольной сети сопротивления: устанавливают средства наблюдения вблизи военных объектов оккупантов, фиксируют передвижение техники и инфраструктуру врага, а собранные данные передают украинским силам обороны.

Эта информация становится основой планирования спецопераций. В частности, ее используют подразделения ударной беспилотной авиации (middle strike), которые наносят точные поражения по военным объектам окупантов на ТОТ.

В марте 2026 года ССО во взаимодействии с Движением сопротивления произвели ряд успешных поражений на временно оккупированных территориях. В частности, были поражены подразделение "Рубикон" в Донецке, военные объекты в Севастополе и на Запорожье, российские комплексы "Искандер", готовившие ракетные удары, а также элементы систем ПВО С-400 и арсенал в Донецкой области.

В этих операциях подпольщики играли немаловажную роль, передавая разведданные о расположении и перемещении сил противника.