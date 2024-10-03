Холостяк-2024 з Олександром Тереном: коли прем'єра та о котрій

Команда "Холостяка" розкрила дату прем'єри нового сезону

Телеканал СТБ назвав дату виходу на екрани нового 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Олександром Будько (Тереном) у головній ролі. Перший епізод нового сезону вийде на СТБ у п'ятницю, 1 листопада, о 19:00.

"Ви закидали нас повідомленнями в дірект та у коментарях. Знаємо, як ви чекали саме на це повідомлення! Are you ready? Та-да-дам! Дивіться прем'єру проекту "Холостяк" з 1 листопада, щоп'ятниці о 19:00", — йдеться у повідомленні на сторінці проекту в Instagram.

Раніше вже було анонсовано, що головним героєм 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" став ветеран російсько-української війни Олександр Будько із позивним "Терен". Він військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги "Історія впертого чоловіка" та учасник збірної Invictus Games.

Відомо, що новому холостяку зараз 28 років і він прийшов на проект, щоб знайти своє кохання. Також ні для кого не є секретом, що під час бойових дій під Харковом Терен втратив обидві ноги і тепер пересувається на протезах.

Зазначимо, що телеканал СТБ оголосив про новий сезон "Холостяка" у травні 2024 року. Тоді ж було названо ім’я нового головного героя, а глядачі завмерли в очікуванні, коли буде прем’єра 13-го вже повоєнного сезону улюбленого шоу. Тепер команда проекту оголосила цю дату – "Холостяк" вийде на екрани 1 листопада о 19.00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведучий Григорій Решетник розкрив, від чого можуть відмовитись у новому "Холостяку" з екс-військовим Тереном.