У Кремлі заявили, що ні термінів, ні обрисів мирної угоди поки немає

Пєсков говорив і про парад на 9 травня

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив кілька гучних та абсурдних заяв під час брифінгу 15 квітня. Він говорив не тільки про "прагнення до миру", а й про 9 травня, можливе розміщення авіації в Індонезії.

"Телеграф" зібрав головні заяви кремлівського політика. Зауважимо, здебільшого вони стосувались саме України та роботи з США над мирною угодою.

Головні тези Пєскова

Росія та США напружено "працюють в ім'я миру", але миттєвих результатів не буде. Проте Кремль високо цінує діалог з Білим домом;

"Мирні зусилля" РФ та США нівелює підтримка України Європою;

Росія буде рада бачити 9 травня у Москві всіх, хто готовий "розділити з Росією гордість і радість цього дня". А от "відмова" України від цього свята "показує усю суть влади в Києві";

На параді Перемоги буде присутньо понад 20 глав держав та урядів;

Економічне співробітництво РФ та США має величезний потенціал. Але який саме, враховуючи накладені на Москву санкції, невідомо.

Чітких обрисів майбутньої угоди щодо України наразі немає, але "є політична воля рухатися" у бік завершення війни.

Зауважимо, що Пєсков не назвав навіть приблизні строки, коли світ побачить конкретні пропозиції щодо війни в Україні. До того ж він не коментував інформацію, що Росія запросила розміщення своєї військової авіації в Індонезії. За його словами, це лише чутки і вкиди. Промовчав і щодо можливості передачі Тегераном запасів урану Росії чи іншій третій країні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія хоче розмістити військові літаки на північному рубежі Австралії — в регіоні Папуа Нова Гвінея (Індонезія).