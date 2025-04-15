"Реал" - "Арсенал": букмекери не ховають Вершкових у Лізі чемпіонів

Королівський зберігає непогані шанси пройти Пушкарів

У середу, 16 квітня, в Лізі чемпіонів визначаться останні два півфіналісти турніру. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Арсенал".

На думку букмекерів, лондонський "Арсенал" пройде далі. Про це повідомляє Favbet.

На вихід Канонірів до півфіналу ЛЧ фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,13. У той самий час подібний успіх Вершкових оцінюється коефіцієнтом 5,70. Додамо, що букмекери вважають "Реал" великим фаворитом у зустрічі-відповіді — коефіцієнт 1,71 проти 4,55 за "Арсенал".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Арсенал":

Favbet: (перемога "Реала" 1,71 — нічия 4,25 — перемога "Арсеналу" 4,55)

William Hill: (1,70 — 4,00 — 4,50)

Bwin: (1,66 — 4,10 — 4,60)

Матч "Реал" — "Арсенал" пройде у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру у прямому етері в Україні.

Зазначимо, у першій грі, яка відбулася у Лондоні (Велика Британія), "Арсенал" сенсаційно розгромив "Реал" з рахунком 3:0. Чинному володареві кубка Ліги чемпіонів тепер необхідно забивати як мінімум 3 м’ячі у другій зустрічі.

Нагадаємо, "Арсенал" став третім на етапі ліги, "Реал" показав лише 11 результат. У підсумку іспанцям довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар’єром. У 1/8 фіналу ЛЧ Вершкові в серії пенальті пройшли "Атлетіко", а Каноніри з легкістю вибили ПСВ.