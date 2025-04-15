"Партія миру" замість ОПЗЖ? Чому в Раді може з’явитися проросійська сила

В Україні до третини населення можуть толерувати проросійську партію

Соціологія КМІС показала, що 8% опитаних не підтримують позбавлення мандатів нардепів від забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Ще 24% респондентів байдуже, або вони не визначилися. Сума цифри дають підстави вважати, що уламки ОПЗЖ на наступних виборах подолають п'ятивідсотковий бар'єр і будуть у наступному скликанні Ради.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. Він пояснив, чому "опозицінери" мають великі шанси подолати електроральний бар'єр.

Більше читайте у публікації: "Якщо вибори пройдуть зараз, то Залужний виграє у Зеленського і в першому, і в другому турі — соціолог Володимир Паніотто".

— Наші методичні експерименти показують, що приблизно 6—7% проросійськи орієнтованого населення не хоче брати участь в опитуваннях. Тобто наші дані скошені. Окрім випадкової похибки в 3%, додається похибка ще в 6—7% по запитаннях, які пов'язані з Росією. Це не так багато і не заважає іншим даним. Якщо, наприклад, 98% населення негативно ставиться до Росії, то, можливо, їх не 98%, а мінус 6%, тобто 92%. Але це додає ще 6% до тих даних, які ми маємо про підтримку [ОПЗЖ], — каже соціолог.

На його думку, вони не можуть йти на вибори з явно проросійськими гаслами.

— Але може бути "партія миру", яка буде казати, що Росія нікуди не дінеться і нам потрібно встановлювати з нею хоч якісь нормальні стосунки. Будуть говорити про російську мову, — додав Володимир Паніотто.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", яким буде хід президентських виборів.