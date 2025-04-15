25 мільйонів населення – це максимум? Соціолог назвав найбільш оптимістичний для України сценарій

За останні пів року почався зворотній процес виїзду тих, хто повернувся з-за кордону

Україна має мобілізаційний потенціал уп’ятеро менший, аніж Росія, тому довга війна — це погано для нас. Однак, окрім бойових втрат на фронті та загибелі мирних жителів від ворожих ударів у тилу, на чисельність населення України впливає масовий виїзд громадян за межі держави і їхнє рішення залишитися на постійне місце проживання за кордоном.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. Він пояснив, скільки українців залишаться в країні за найбільш оптимістичного сценарію.

Більше читайте у публікації: "Якщо вибори пройдуть зараз, то Залужний виграє у Зеленського і в першому, і в другому турі — соціолог Володимир Паніотто".

— Більшість людей, яких Україна втрачає, це — біженці. Було близько восьми мільйонів біженців в Європі, ще пів мільйона в інших країнах і десь до двох мільйонів у Росії, про яких ми мало що знаємо, — каже соціолог.

Але якщо брати ці вісім мільйонів, то ця цифра зменшувалася, адже два мільйони повернулися і залишилися шість. Однак за останні пів року почався зворотній процес. Близько 50 тисяч людей кожного місяця їде до Європи, — продовжує експерт. — Ще 50—100 тисяч біженців щомісяця приймають рішення залишитися за кордоном.

За його словами, в одному з останніх досліджень КМІСу виявлено, що дві третини тих, хто зараз в Європі, хочуть отримати громадянство тієї країни, де вони проживають. Тобто з шести мільйонів повернеться тільки третина, якщо війна закінчиться зараз, — припустив гендиректор КМІС.

— І саме це — головна проблема для України. Тому для нас питання, скільки буде тривати війна, є ключовим. Якщо вона зупиниться зараз, то, скоріш за все, в Україні залишиться десь 25 мільйонів, — дав прогноз соціолог.

Нагадаємо, доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький пояснив "Телеграфу", чому українці повертаються з-за кордону, але виїжджають знову.