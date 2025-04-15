У Росії почався вилов призовників: чи небезпечно це для України

Двох призовників "відбили" правозахисники

У Москві почали "відловлювати" призовників у метро. Тільки за останню добу сталося три такі випадки. Усіх було затримано та відправлено до відділів поліції.

Про це повідомляє Нова газета Європи. Декілька громадських організацій у РФ отримали відповідні звернення від росіян.

За словами представників російського громадського об’єднання "Рух свідомих відмовників" (ДСО), за добу трапилося три випадки "вилову" призовників у метро. Їх затримали та відправили до відділів поліції, звідки пізніше намагалися перенаправити до Єдиного пункту призову (ЄПП). Зазначається, що двох призовників вдалося "відбити" правозахисникам.

При цьому юристи з команди Ахільгова нагадують, що минулої призовної кампанії потенційних солдатів ловили в лікарнях, судах і міських центрах послуг, після чого чоловіків доставляли в ЄПП і намагалися відправити в армію "одним днем".

Цим росіянам правозахисники порадили оформляти відстрочки та відвідувати військкомати з адвокатами. Якщо вже винесено рішення про заклик, необхідно якнайшвидше розпочати процес оскарження — спочатку у призовній комісії регіону, а потім — у суді. Зазначається, що з моменту подання позову рішення про заклик призупиняється.

У Метро Москви виловлюють призовників. Фото: Нова газета Європи

Мобілізація та заклик на строкову службу в Росії — у чому різниця

Строкова служба проходить щорічно та, на відміну від мобілізації, має чіткий термін – 12 місяців. Крім того, строкова служба не передбачає участі призовників у військових діях, а спрямована на підготовку майбутнього резерву. Проте нерідко строковикам пропонують чи примусово переконують їх підписати контракти, після яких вони вирушають на війну до України.

На строкову службу можуть заохочувати громадян від 18 до 30 років. Заклик відбувається двічі на рік — з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.

А мобілізацію в Росії було оголошено під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні поточного року російський президент Володимир Путін підписав указ про проведення весняного призову на строкову військову службу у 2025 році. Терміни призову: з 1 квітня до 15 липня 2025 року.